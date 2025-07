Bayerns Plan mit Díaz

Luis Díaz hat über seine Rolle beim FC Bayern gesprochen. Auf seiner Vorstellungspressekonferenz sagte der 75-Millionen-Zugang der Münchner: „Ich kann im Sturm oder als Außenstürmer spielen. Der Trainer hat gesagt, dass er mich bevorzugt auf der linken Seite sieht, aber ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Ich möchte dem Team helfen, das hat Priorität.“

Auch Max Eberl betonte, dass Díaz in erster Linie auf dem Flügel eingeplant ist. Der Sportvorstand unterstrich zudem: „Es war klar, dass wir etwas in der Offensive machen wollen. Wir wollten Tempo, Eins-gegen-eins und Verlässlichkeit. Wir sind dann relativ schnell auf Luis gekommen. Er bringt all das mit, was wir brauchen.“ Díaz spielte zuletzt dreieinhalb Jahre für den FC Liverpool, mit dem er in der vergangenen Saison englischer Meister wurde. In München unterschrieb er bis 2029.