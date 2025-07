40-Millionen-Angebot für Adeyemi

Dass Karim Adeyemi ausgerechnet unter Niko Kovac bei Borussia Dortmund aufblüht, war nicht vorherzusehen. Der Trainer und dessen Fokus auf taktische Disziplin liegen dem Offensivspieler aber. Einen Abschied im Sommer schlossen sowohl Adeyemi selbst als auch der BVB zuletzt aus. Vielmehr soll im Winter das Thema Vertragsverlängerung angestoßen werden.

Die SSC Neapel hat jedoch andere Pläne. Wie das italienische ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, wollen die Neapolitaner in Kürze ein neues Ablöseangebot in Höhe von 40 Millionen Euro vorlegen. Am Vesuv sei man sich zwar bewusst, dass die Dortmunder nicht verkaufen wollen, nichtsdestotrotz will man mit dem Angebot die Standhaftigkeit der Dortmunder testen.

Wunschspieler Adeyemi

Das Interesse der Azzurri an Adeyemi ist seit geraumer Zeit verbrieft. Sowohl der exzentrische Klubchef Aurelio De Laurentiis als auch Trainerfuchs Antonio Conte haben den 23-jährigen gebürtigen Münchner zum Wunschspieler erklärt.

Auf Gesprächsbereitschaft wird Napoli in Dortmund aber wohl nicht stoßen. Zumal bei vorherigen Vorstößen aus Italien bereits über eine Schmerzgrenze jenseits der 65-Millionen-Euro-Grenze spekuliert wurde.