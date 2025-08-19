Menü Suche
Fener tütet 20-Millionen-Deal ein

von Luca Hansen - Quelle: fenerbahce.org
Dorgeles Nene wie ein Schluck Wasser in der Kurve @Maxppp

Fenerbahce hat Dorgeles Nene verpflichtet. Wie der türkische Vizemeister bekanntgibt, kommt der Malier von Red Bull Salzburg an den Bosporus und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Fenerbahçe SK
Ailemize Hoş geldin Nene 💛💙

Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro in die Mozartstadt. Der 22-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar, fühlt sich aber auf dem Flügel am wohlsten.

