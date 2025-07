BVB: Der Plan von Adeyemi

Die Zeichen bei Karim Adeyemi stehen offenbar deutlich auf Verbleib. Wie Fabrizio Romano berichtet, liebäugelt der Flügelstürmer von Borussia Dortmund nicht mehr mit einem Abschied. Der 23-jährige Nationalspieler soll sich deutlich für einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben positioniert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl der pfeilschnelle Profi in der Vergangenheit immer wieder mit Vereinen aus Italien in Verbindung gebracht wurde, steht ein Transfer nicht auf der Agenda. Dem italienischen Transfermarkt-Experten zufolge haben in diesem Sommer keine Gespräche mit Interessenten stattgefunden.