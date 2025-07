FCA verkündet Massengo-Transfer

Obwohl der FC Burnley in die Premier League aufgestiegen ist, wird Han-Noah Massengo vorerst kein Spiel in Englands Eliteliga absolvieren. Der 24-jährige Franzose wechselt zum FC Augsburg und unterzeichnet in der Fuggerstadt einen Vertrag bis 2030. Den Medizincheck bestand Massengo bereits am Wochenende.

Dem Vernehmen nach fließen drei Millionen Euro Ablöse nach England. FT berichtete bereits vor über einer Woche vom Interesse der Augsburger, anschließend ließ der Bundesligist aus Bayern nichts mehr anbrennen und machte schnell Nägel mit Köpfen beim umworbenen Mittelfeldspieler.