Guilavogui in Bochum gehandelt

Josuha Guilavogui könnte es wieder nach Deutschland ziehen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, befasst sich der VfL Bochum mit der Personalie. Neben dem Bundesliga-Absteiger sollen aber auch diverse türkische Vereine sowie Pogon Stettin aus Polen Interesse am 34-Jährigen bekunden.

Guilavogui, der zuletzt ein Jahr bei Leeds United in der zweiten englischen Liga verbrachte, ist aktuell vertragslos. Dem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge befindet sich Pogon Stettin in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Franzosen und hat bereits einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr angeboten. Sollte der Deal nicht zustande kommen, könnte Guilavogui für die Bochumer interessant werden. Er bringt reichlich Erfahrung mit und lief für den VfL Wolfsburg und den 1. FSV Mainz in insgesamt 218 Bundesliga-Partien auf.