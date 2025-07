Geheime Absprache zwischen Eintracht & Ekitiké

Noch ist Hugo Ekitiké Spieler von Eintracht Frankfurt, das könnte sich jedoch zeitnah ändern. Laut ‚Bild‘ muss sich der französische Torjäger jedenfalls keine großen Sorgen bezüglich eines Scheiterns des Transfers zum FC Liverpool machen. In einem persönlichen Gespräch habe die Klubführung der SGE dem 23-Jährigen mitgeteilt, dass man ihm den Traum von einem Wechsel zu den Reds nicht verbauen wird, so die Boulevardzeitung.

Die Verhandlungen zwischen den Vereinen dauern unterdessen an. Frankfurt erwartet ein Gesamtpaket in Höhe von 100 Millionen Euro Ablöse. Darin wären Boni bereits enthalten. Zuletzt bot Liverpool schriftlich bis zu 80 Millionen Euro, diese Offerte wurde vom Bundesligisten abgelehnt. In der Mainmetropole erwartet man nun das nächste Angebot aus England.