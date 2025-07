An der Angel: Nächster Neuzugang für Wagner

Der FC Augsburg arbeitet an der Verpflichtung von Han-Noah Massengo vom FC Burnley. Nach FT-Informationen laufen die Gespräche zwischen den Klubs. Die Verhandlungen mit dem Spieler sind bereits fortgeschritten, ein Fünfjahresvertrag könnte für den 24-jährigen Mittelfeldspieler herausspringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Rückrunde lief Massengo auf Leihbasis für AJ Auxerre in Frankreichs erster Liga auf und wusste dort so zu überzeugen, dass Les Diplomates den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler gerne halten würden. Massengo lehnt das jedoch ab und wird sich einer neuen Herausforderung stellen. Bei Burnley wiederum, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht, hat er nach der Rückkehr in die Premier League keine guten Aussichten auf viel Spielzeit.

Lese-Tipp

Mit Wagner nach Europa: Der FCA ist plötzlich sexy

Massengos Spielweise ähnelt derweil der von Frank Onyeka, der in der vergangenen Saison im Augsburger Mittelfeld aufräumte, nun aber zurück zu seinem Stammverein FC Brentford beordert wurde. Massengo könnte dem neuen Coach Sandro Wagner nun als neuer zweikampfstarker Akteur im Zentrum dienen.