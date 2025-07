Für die Offensive: Neue Namen auf der BVB-Liste

Borussia Dortmund möchte in dieser Spielzeit einen Fehlstart wie in der vergangenen Saison vermeiden und von Anfang an um die Topplätze der Bundesliga kämpfen. Trotzdem zeigte sich der BVB noch nicht allzu aktiv auf dem Transfermarkt. Laut ‚Sky‘ möchte sich Dortmund jedoch nicht vom aktuell hektischen Markt treiben lassen und deutlich überteuerte Ablösesummen zahlen.

In einem Interview mit dem ‚kicker‘ hatte Sportgeschäftsführer Lars Ricken bereits angekündigt, dass es noch weitere Zugänge geben wird, Dortmund aber Schnellschüsse vermeiden möchte: „Diese Mannschaft muss wachsen, benötigt […] punktuelle Verstärkungen. Wir haben jetzt noch gut 35 Tage Zeit und wissen genau, wie und mit wem wir uns auf welchen Positionen verstärken möchten.“ Der aktuelle Blick der BVB-Bosse richtet sich insbesondere auf die Offensive.

Fünf Namen auf der Liste

‚Sky‘ berichtet von fünf Namen, die beim BVB aktuell weit oben auf der Liste stehen. Die heißeste Spur führt demzufolge nach England zum bereits gehandelten Facundo Buonanotte (20) von Brighton & Hove Albion. Der zweifache argentinische Nationalspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag und ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, kann aber auch auf dem rechten Flügel auflaufen.

Ein etwas unwahrscheinlicherer Kandidat ist Ex-Brighton-Spieler Leandro Trossard (30), der seit zwei Jahren für den FC Arsenal die Schuhe schnürt und vor allem über die linke Offensivseite für Gefahr sorgt. Der 45-fache belgische Nationalspieler geht in sein letztes Vertragsjahr bei den Gunners und stand bereits über 200 Mal in der Premier League auf dem Platz. Einen Kontakt zwischen Dortmund und Trossard gab es zuletzt laut ‚Sky‘ nicht.

Eine Frage des Geldes

Deutlich teurer kämen den BVB die Transfers von Linksaußen Yeremay Hernández (22) vom spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña und Flügelstürmer Mohamed Ali Cho (21) von OGC Nizza. Beide kosten laut dem Bezahlsender deutlich über 30 Millionen Euro.

Noch kostspieliger wäre die Verpflichtung von Maghnes Akliouche (23) von der AS Monaco. Der rechte Flügelstürmer steht noch bis 2028 bei den Monegassen unter Vertrag und steht auf den Zetteln einiger europäischer Topklubs, darunter auch Bayer Leverkusen und Bayern München. Für den BVB dürfte das Gesamtpaket jedoch deutlich zu teuer sein.