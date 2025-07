Bester RV der Liga: Wolfsburg bietet für Ratiu

Der VfL Wolfsburg ist bei der Suche nach Verstärkungen für die Defensive offenbar in La Liga fündig geworden. Wie der rumänische TV-Sender ‚Digi Sport‘ berichtet, wollen die Wölfe Andrei Ratiu von Rayo Vallecano in die Bundesliga holen. Der 27-Jährige ist rumänischer Nationalspieler und steht noch bis 2028 beim Vorstadtklub aus Madrid unter Vertrag. Der pfeilschnelle Rechtsfuß besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Auch Bayer Leverkusen hatte den Rechtsverteidiger bereits als Nachfolger von Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) im Visier.

Wolfsburg ist jedoch nicht bereit, eine so hohe Ablösesumme zu bezahlen, versuchte es mit einem Einstiegsgebot im Bereich von zwölf bis 14 Millionen Euro. Dieses hatte der Bundesligist anschließend noch einmal erhöht, blieb aber erneut erfolgslos, wie aus dem Bericht hervorgeht. Ex-Klub FC Villarreal besitzt zudem noch Anteile an den Transferrechten für Ratiu. Neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung hätte das Gelbe U-Boot auch die Möglichkeit, Ratiu per Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro zurückzuholen. Wolfsburg strebt nun laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ stattdessen eine Leihe an. Auch die AS Rom und Tottenham Hotspur sind an dem Rechtsverteidiger interessiert, der in der vergangenen Saison der notenbeste La Liga-Spieler auf seiner Position war und ins Team der Saison gewählt wurde.