Bayern holt Dettoni zurück

Der FC Bayern holt Grayson Dettoni früher als ursprünglich angedacht zurück an den Campus. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgibt, wird die Leihe des 20-Jährigen zu den Grasshoppers Zürich vorzeitig abgebrochen. Ursprünglich sollte der Innenverteidiger erst im Sommer 2026 zurückkehren.

In seinem ersten Halbjahr in der Schweiz absolvierte der US-Amerikaner lediglich sechs Partien für die zweite Mannschaft, allesamt über die volle Distanz. Beim Saisonauftakt der Grasshoppers gegen den FC Luzern (2:3) schmorte er am vergangenen Wochenende 90 Minuten auf der Bank, jetzt kehrt er zunächst wieder zur Zweitvertretung der Münchner zurück.