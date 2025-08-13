FC Bayern: Freund erklärt Comans Fehlen

Christoph Freund hat aufgeklärt, weshalb Wechselkandidat Kingsley Coman (29) beim abschließenden Testspiel gegen den Grasshopper Club Zürich (2:1) am gestrigen Dienstag nicht im Kader des FC Bayern stand. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Sportdirektor über den Linksaußen: „Er ist krank, darum ist er nicht dabei. Sonst wäre er mit im Kader gewesen. Es wird immer viel berichtet und spekuliert, aber es gibt aktuell nichts Neues zu berichten. Er ist Bayern München-Spieler und wäre sonst mit dabei gewesen.“

Comans Fehlen habe daher nichts mit dem möglichen Transfer zu Al Nassr nach Saudi-Arabien zu tun. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“, so Freund weiter, „es wurde schon sehr viel berichtet. Es gibt aktuell nicht mehr zu sagen.“ Allerdings steht Comans Wechsel übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits fest: Bayern habe sich mit Al Nassr auf eine Ablöse von 35 Millionen Euro geeinigt. Beim Ronaldo-Klub winkt Coman ein Dreijahresvertrag mitsamt Nettogehalt von 20 bis 25 Millionen Euro pro Saison.