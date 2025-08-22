HSV-Flirt Salah findet neuen Klub

Der Hamburger SV geht im Rennen um Ibrahim Salah leer aus. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat sich der Schweizer Meister FC Basel mit Stade Rennes über einen Transfer des flexiblen Offensivspielers geeinigt.

Wie hoch die Ablöse für den 23-Jährigen ausfällt, ist nicht bekannt, zuletzt stand eine Forderung von 1,5 Millionen Euro im Raum. In der vergangenen Saison war Salah an Stade Brest verliehen, mit dem Ligue 1-Klub trat er sogar in der Champions League an.