Union bindet Juranovic

Josip Juranovic schwört Union Berlin die Treue. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat der 30-jährige Außenverteidiger seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit machen die Eisernen keine Angaben. Der 40-fache kroatische Nationalspieler spielt seit Januar 2023 in Köpenick und absolvierte seitdem 62 Pflichtspiele. Zuletzt hatten die Premier League-Klubs FC Fulham und FC Burnley Interesse an Juranovic gezeigt.

„Mit Josip binden wir einen wichtigen Baustein weiter an uns, der mit seiner Erfahrung und Flexibilität eine zentrale Rolle spielt. Daher sind wir froh, dass er unseren Weg weiter gemeinsam mit uns gehen will“, so Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt. Juranovic selbst erklärt: „Union und Berlin sind mittlerweile ein richtiges Zuhause für meine Familie und mich geworden. Sportlich habe ich mit dem Verein Höhen und Tiefen durchlebt und insbesondere die vergangenen beiden Spielzeiten waren sehr herausfordernd. Als Team haben wir es geschafft, uns in der Bundesliga zu halten, daher freue ich mich darauf, auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen zu können.“