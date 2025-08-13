Menü Suche
Bayern-Abschied: Berater bietet Upamecano an

Die Defensive des FC Bayern galt in der vergangenen Saison als eine der Schwächen des Teams. Aus der Riege der Innenverteidiger stach Dayot Upamecano jedoch als der stabilste heraus. Daher möchte der Rekordmeister dessen auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Doch hat der Franzose andere Pläne?

von Martin Schmitz - Quelle: cfbayerninsider.com
Dayot Upamecano im Training beim FC Bayern München @Maxppp

Neben der Suche nach potenziellen Neuzugängen geht es für die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl auch darum, auslaufende Verträge des aktuellen Kaders zu verlängern. Ein ganz wichtiger Name auf der Liste ist Dayot Upamecano. Der 26-Jährige ist der aktuell stabilste Innenverteidiger im Kader des FC Bayern und soll nach Lage der Dinge noch lange beim Rekordmeisten bleiben.

Das bestätigte Eberl zuletzt öffentlich. Doch die Gespräche mit dem Franzosen ziehen sich. Stand jetzt ist Upamecano am Saisonende ablösefrei zu haben. Das lockt Interessenten an, die ein Schnäppchen in diesem Sommer wittern. Unter anderem soll Manchester United ein Auge auf den 30-fachen Nationalspieler geworfen haben. Dessen Berater wurde nun aktiv, wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtet, und hat den Innenverteidiger mehreren Premier-League-Klubs angeboten, darunter auch den Red Devils.

Manchester befindet sich derzeit in Gesprächen mit Crystal Palace über einen Transfer von Marc Guéhi (25), dürfte gegen den FC Liverpool aber den Kürzeren ziehen und hat Upamecano daher als echte Alternative auf dem Zettel. Der FCB plant, mit Upamecano und Neuzugang Jonathan Tah (29) als Innenverteidiger-Duo in die Saison zu gehen. Dennoch scheint sich der Franzose alle Optionen offenhalten zu wollen.

