FC Bayern: Der Plan mit Upamecano

Der FC Bayern will mit Innenverteidiger Dayot Upamecano weiterarbeiten. Das bestätigte FCB-Sportvorstand Max Eberl im Nachgang des Testspiels gegen Tottenham Hotspur (4:0) am Donnerstagabend: „Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir verlängern wollen.“ Der aktuelle Vertrag des 26-Jährigen läuft am Saisonende aus.

Auch der Franzose kann sich einen Verbleib beim Rekordmeister gut vorstellen, wie er in der Mixed Zone gegenüber den Medienvertretern erklärte: „Ich bin voll fokussiert auf die Mannschaft. Ich bin total zufrieden hier. Mein Berater führt Gespräche mit Max und Christoph (Freund, Anm. d. Red.). Mal schauen, was passiert.“ Seit 2021 schnürt der 30-fache Nationalspieler bereits die Schuhe für die Münchner.