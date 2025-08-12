Liverpool: Guéhi-Deal biegt auf die Zielgerade

Der FC Liverpool zieht womöglich bald den gewünschten neuen Innenverteidiger an Land. Laut Fabrizio Romano haben sich die Reds mit Marc Guéhi (25) geeinigt. Die Verhandlungen mit dessen Klub Crystal Palace laufen – eine Einigung könne schon zeitnah erfolgen, so Romano, der umgerechnet rund 40,5 Millionen Euro Ablöse ins Spiel bringt. Guéhis Vertrag bei Palace läuft im kommenden Sommer aus.

Der englische Nationalspieler muss derweil nicht der einzige neue Mann fürs Abwehrzentrum bleiben. Laut Romano will auch Italien-Juwel Giovanni Leoni (18) von Parma Calcio gerne an die Anfield Road wechseln. 35 Millionen Euro stehen in diesem Fall im Raum. Die Reds bewerten den 1,96-Meter-Schlaks als Perspektivverpflichtung, wohingegen Guéhi dem Team von Arne Slot sofort weiterhelfen soll.