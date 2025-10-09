Menü Suche
Gute Nachrichten bei Woltemade

von Julian Jasch
Nick Woltemade im DFB-Dress @Maxppp
Deutschland Luxemburg

Nick Woltemade (23) von Newcastle United ist rechtzeitig vor dem morgigen WM-Qualifikationsspiel (20:45 Uhr) gegen Luxemburg fit geworden. Der Sturmschlaks hat seinen Infekt vollständig auskuriert und konnte am heutigen Teamtraining der deutschen Nationalmannschaft wieder teilnehmen.

Nach einem durchwachsenen Start in Gruppe A braucht es am Freitagabend zwingend einen Sieg gegen das Nachbarland, um Chancen auf eine direkte Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr zu wahren. Ein formstarker Woltemade wird dabei sicherlich helfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
