Mainz: Klare Kante bei Henriksen

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Mainz-Coach Bo Henriksen @Maxppp

Trotz zuletzt schlechter Ergebnisse steht Trainer Bo Henriksen beim 1. FSV Mainz 05 nicht zur Debatte. Laut der ‚Bild‘ ist der 50-Jährige bei den Rheinhessen intern unumstritten. Der Däne sitze weiterhin „felsenfest im Sattel“, so die Boulevardzeitung.

Nach der 0:4-Niederlage beim Hamburger SV am vergangenen Sonntag sind die 05er auf Rang 16 abgerutscht. Ungeachtet dessen wird Henriksen der ‚Bild‘ zufolge von den Verantwortlichen sogar heute noch mehr geschätzt als im Sommer 2024. Die Sportliche Führung sei überzeugt davon, dass der Übungsleiter das Ruder wieder herumreißen werde.

