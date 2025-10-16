Röhl verteilt einen Korb

Danny Röhl übernimmt offenbar nicht das vakante Traineramt bei den Glasgow Rangers. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 36-jährige Übungsleiter dem schottischen Traditionsverein nach guten Gesprächen abgesagt. Aktuell passe „das Timing einfach nicht“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Röhl knapp zwei Jahre für Sheffield Wednesday verantwortlich, seit Ende Juli ist er vereinslos. Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger für den freigestellten Russell Martin erneut von vorne, hatte der zwischenzeitliche Top-Kandidat Steven Gerrard eine Zusammenarbeit mit den Rangers doch ebenfalls abgelehnt.