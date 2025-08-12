Eberl vollmundig: „Bayern bekommt jeden Spieler“

Florian Wirtz war der erklärte Wunschspieler des FC Bayern in diesem Sommer, ging aber zum FC Liverpool. Auch bei anderen Stars waren Münchner Bemühungen erfolglos. Umso überraschender kommt nun eine Ansage von Max Eberl daher.

Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der Sportvorstand: „Wer behauptet, der FC Bayern hätte international an Strahlkraft für Topstars verloren, der kennt den Markt nicht. Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn er dafür bereit ist, die aufgerufenen Summen zu zahlen.“

Hieße im Umkehrschluss: Der Wirtz-Transfer scheiterte nicht am Wunsch des Spielers, nach Liverpool zu gehen – sondern am Geld. Eine Erzählweise, die bislang nicht kursierte. Vielmehr überzeugte laut Aussage von Wirtz’ Vater Hans das sportliche Konzept von Reds-Trainer Arne Slot mehr als ein Gespräch mit Eberl und Bayern-Coach Vincent Kompany.

Eberl schwärmt von neuer Offensive

Eberl ist dennoch unter dem Strich zufrieden mit seinem bisherigen Transfersommer: „Wir hatten eine klare Idee von unserer neuen Offensive. Wenn ich mir beispielsweise nun ein Quartett mit Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala und jetzt auch Luis Díaz auf dem Rasen vorstelle, haben wir mit Sicherheit eine der gefährlichsten Angriffsreihen in Europa.“ Den 28-jährigen Díaz holte Eberl für 75 Millionen Euro aus Liverpool.

Hinzukommen könnte noch Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart. Der Angreifer will bekannterweise tatsächlich unbedingt nach München, doch die Ablöseverhandlungen mit den Schwaben gestalten sich schwierig.