Nürnberg findet Márquez-Abnehmer

Iván Márquez verlässt den 1. FC Nürnberg dauerhaft in Richtung Eredivisie. Einem Bericht der niederländischen Regionalzeitung ‚De Limburger‘ zufolge wird sich der Innenverteidiger Fortuna Sittard anschließen. In der vergangenen Saison war der 31-Jährige, dessen Vertrag in Nürnberg im kommenden Sommer ausläuft, an seinen Ex-Klub NEC Nijmegen verliehen.

Der FCN hatte Márquez vor zwei Jahren ablösefrei aus Nijmegen geholt. Insgesamt stand der Spanier jedoch lediglich 22 Mal für die Mittelfranken auf dem Platz. In Nürnberg hat der Abwehrspieler keine Zukunft mehr und ist für die Suche nach einem neuen Verein vom Training freigestellt worden. Einen neuen Arbeitgeber hat er nun offenbar gefunden.