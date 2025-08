Bundesliga-Klubs dran: Höjlund wird zum Schnäppchen

Der Preis für Rasmus Höjlund sinkt rapide. Wie die ‚Times‘ berichtet, ist Manchester United bereit, den 22-Jährigen für knapp 35 Millionen Euro ziehen zu lassen. Vor zwei Jahren hatten die Red Devils noch knapp 78 Millionen für den dänischen Angreifer an Atalanta Bergamo überwiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Preisabfall könnte auch einigen Bundesligisten in die Karten spielen. In den vergangenen Wochen wurde Höjlund mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte Höjlund noch betont, sich in Manchester durchsetzen zu wollen. United setzt aber nicht mehr auf den Stürmer und will stattdessen Benjamin Sesko (22) ins Old Trafford holen.