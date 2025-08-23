48 Millionen: Bundesliga-Flirt Dibling vom Markt

Offensivspieler Tyler Dibling (19) bleibt trotz des Abstiegs mit dem FC Southampton in der Premier League. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde sich mit dem FC Everton auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet knapp 48 Millionen Euro verständigt. Darüber hinaus sollen sich die Saints eine Weiterverkaufsbeteiligung über 20 Prozent gesichert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der englische Wunderknabe, der zwischenzeitlich auch mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde, hat ebenfalls längst seinen Daumen für den Wechsel gehoben. Bei den Toffees winkt Dibling ein langfristiges Arbeitspapier.