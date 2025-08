Aufstiegstorwart: Bielefeld verlängert mit Kersken

Stammkeeper Jonas Kersken bleibt Arminia Bielefeld weiter erhalten. Wie die Ostwestfalen offiziell mitteilen, verlängert der 24-Jährige seinen bis 2027 befristeten Vertrag beim Klub vorzeitig und langfristig. Über die konkrete Länge des neuen Arbeitspapiers macht der Klub keine Angabe. „Jonas hat sich in den vergangenen beiden Jahren auf und neben dem Platz zu einem echten Führungsspieler entwickelt und vom ersten Tag an Verantwortung übernommen. Er hat kontinuierlich an sich gearbeitet, sich stetig weiterentwickelt und war mit vielen starken Auftritten eine wichtige Stütze und ein Garant für den Aufstieg in die 2. Bundesliga und den Einzug ins DFB-Pokalfinale“, sagt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Kersken war im Sommer 2023 zunächst leihweise von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach nach Bielefeld gewechselt und vor der vergangenen Saison für 300.000 Euro festverpflichtet worden. Seitdem stand der Torhüter in 91 Pflichtspielen für den Klub im Kasten. „Ich fühle mich in Bielefeld sehr wohl – sportlich wie persönlich passt für mich hier einfach alles. Für mich war schnell klar: Ich will meinen Weg hier weitergehen“, so Kersken nach der Vertragsunterschrift.