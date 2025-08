Hertha: Alles klar mit Görlich

Hertha BSC will Peter Görlich zeitnah als neuen Geschäftsführer Sport vorstellen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wurde sich mit dem 58-Jährigen final auf eine Zusammenarbeit verständigt. Zwischen 2015 und 2021 war Görlich bereits in gleicher Funktion für die TSG Hoffenheim tätig.

Der neue Sport-Boss könnte sich unter Umständen also bereits im laufenden Transferfenster an der Kaderplanung beteiligten. Gefahndet wird in der Hauptstadt allen voran nach einem neuen Torjäger. Nach der Absage von Mergim Berisha (27/FC Augsburg) muss sich der Zweitligist nach Alternativen umsehen.