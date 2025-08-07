Hertha-Keeper vor Überraschungswechsel

Hertha BSC wird voraussichtlich Torhüter Robert Kwasigroch verlieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 21-Jährige vor einem überraschenden Wechsel nach Katar zu Al Markhiya. Dem Boulevardblatt zufolge unterschreibt er dort einen Fünfjahresvertrag, die Hertha kassiert 300.000 Euro.

Kwasigroch soll bereits in den Wüstenstaat gereist sein, um dort die finalen Verhandlungen zu führen und den Medizincheck zu absolvieren. Der gebürtige Berliner war in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf, konnte sich dort allerdings – auch verletzungsbedingt – nicht durchsetzen. Nach nur einem Profieinsatz für die Alte Dame in der Saison 2023/24 folgt jetzt der Wechsel nach Doha.