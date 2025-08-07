Menü Suche
Núñez reist zum Medizincheck nach Deutschland

von Dominik Schneider - Quelle: Ben Jacobs
Darwin Núñez applaudiert den Fans an der Anfield Road @Maxppp

Der Wechsel von Darwin Núñez zu Al Hilal nimmt konkrete Formen an. Wie Ben Jacobs berichtet, hat der Stürmer des FC Liverpool die Erlaubnis erhalten, für seinen Medizincheck nach Deutschland zu reisen. Dort befindet sich der saudische Erstligist im Trainingslager und wird den Nationalspieler von Uruguay in Kürze in Empfang nehmen.

Zwischen den Vereinen herrscht seit gestern Abend Einigkeit. Umgerechnet 61 Millionen Euro werden als Ablöse für den 26-jährigen Torjäger fließen. Über üppige Boni könnte die Summe in den kommenden Jahren noch deutlich steigen. Núñez erhält einen Dreijahresvertrag.

