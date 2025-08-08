Sesko zum Medizincheck

Benjamin Sesko (22) wird zeitnah seinen Wechsel von RB Leipzig zu Manchester United unter Dach und Fach bringen. Fabrizio Romano zufolge unterzieht sich der Torjäger am heutigen Freitag den medizinischen Untersuchungen. Im Anschluss folge die Unterschrift unter einen Vertrag bis 2030.

Am morgigen Samstag soll Sesko dann offiziell im Old Trafford vorgestellt werden. Die Red Devils überweisen für den slowenischen Nationalspieler (41 Länderspiele) 76,5 Millionen Euro an Leipzig. Darüber hinaus wurden Boni (8,5 Millionen), eine Weiterverkaufsklausel sowie ein Freundschaftsspiel vereinbart, bei dem RB mit weiteren 1,5 bis zwei Millionen Euro an Einnahmen rechnet.