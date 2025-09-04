St. Pauli: Operation bei Nemeth

Der FC St. Pauli wird eine Weile auf David Nemeth verzichten müssen. Wie die Kiezkicker mitteilen, unterzog sich der 24-jährige Innenverteidiger am gestrigen Mittwoch einer Operation an der Adduktorensehne. Der Eingriff wurde in München von Prof. Dr. Hinterwimmer vorgenommen, einem Spezialisten für Verletzungen dieser Art.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zugezogen hatte sich Nemeth die Blessur im Training des Bundesligisten. Dass die Entscheidung für einen Eingriff und gegen eine konservative Behandlung getroffen wurde, hängt mit der Sicherung der Stabilität der Sehne zusammen, die langfristig verbessert werden soll. Zur Ausfallzeit macht St. Pauli keine Angabe.