Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

St. Pauli: Operation bei Nemeth

von Dominik Schneider - Quelle: fcstpauli.com
David Nemeth am Ball @Maxppp

Der FC St. Pauli wird eine Weile auf David Nemeth verzichten müssen. Wie die Kiezkicker mitteilen, unterzog sich der 24-jährige Innenverteidiger am gestrigen Mittwoch einer Operation an der Adduktorensehne. Der Eingriff wurde in München von Prof. Dr. Hinterwimmer vorgenommen, einem Spezialisten für Verletzungen dieser Art.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zugezogen hatte sich Nemeth die Blessur im Training des Bundesligisten. Dass die Entscheidung für einen Eingriff und gegen eine konservative Behandlung getroffen wurde, hängt mit der Sicherung der Stabilität der Sehne zusammen, die langfristig verbessert werden soll. Zur Ausfallzeit macht St. Pauli keine Angabe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
St. Pauli
David Nemeth

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
David Nemeth David Nemeth
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert