Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Itakura-Saga vorbei: Gladbach kassiert Wunschsumme

Das Tauziehen um die Unterschrift von Ko Itakura ist zuletzt immer wilder geworden. Nun macht beim Gladbacher ein Klub final das Rennen.

von Georg Kreul - Quelle: Telegraaf
1 min.
Ko Itakura auf einmal zehn Jahre älter @Maxppp

Das Wechseltheater um Ko Itakura hat nach einigem Hin und Her offenbar sein Ende gefunden. Die Entscheidung, welcher der zahlreichen Verehrer den Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, ist gefallen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat Ajax Amsterdam die Konkurrenz ausgestochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem die Borussia zuletzt noch ein Angebot aus der Grachtenstadt abgelehnt hatte, waren die Niederländer nun erfolgreich. Ajax habe mit einem Angebot von zwölf Millionen Euro inklusive Boni die PSV Eindhoven sowie Feyenoord Rotterdam übertrumpft. Gladbach erhält damit seine Wunschsumme für Itakura.

Auch Eintracht Frankfurt hatte sich um den 28-Jährigen bemüht, kam mit den Bemühungen offenkundig ebenso zu spät wie der AC Florenz. Ajax erwartet den Japaner dem Bericht zufolge am morgigen Freitag in Amsterdam zum obligatorischen Medizincheck. Am Samstag soll die Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
M'gladbach
Ajax
Feyenoord
PSV
Frankfurt
Ko Itakura

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
PSV Logo PSV Eindhoven
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Ko Itakura Ko Itakura
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert