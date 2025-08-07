Itakura-Saga vorbei: Gladbach kassiert Wunschsumme

Das Wechseltheater um Ko Itakura hat nach einigem Hin und Her offenbar sein Ende gefunden. Die Entscheidung, welcher der zahlreichen Verehrer den Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, ist gefallen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat Ajax Amsterdam die Konkurrenz ausgestochen.

Nachdem die Borussia zuletzt noch ein Angebot aus der Grachtenstadt abgelehnt hatte, waren die Niederländer nun erfolgreich. Ajax habe mit einem Angebot von zwölf Millionen Euro inklusive Boni die PSV Eindhoven sowie Feyenoord Rotterdam übertrumpft. Gladbach erhält damit seine Wunschsumme für Itakura.

Auch Eintracht Frankfurt hatte sich um den 28-Jährigen bemüht, kam mit den Bemühungen offenkundig ebenso zu spät wie der AC Florenz. Ajax erwartet den Japaner dem Bericht zufolge am morgigen Freitag in Amsterdam zum obligatorischen Medizincheck. Am Samstag soll die Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag folgen.