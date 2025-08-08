Bayern-Kandidaten: Spielverbote für Nkunku & Jackson

Christopher Nkunku (27) und Nicolas Jackson (24) sollen den FC Chelsea schnellstmöglich verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird das Duo in den kommenden Testspielen wohl nicht mehr zum Einsatz kommen, damit die angestrebten Wechsel nicht aufgrund möglicher Verletzungen platzen. Nkunku ist bis 2029 an die Blues gebunden, Jackson bis 2033.

Beide Akteure ziehen großes Interesse auf sich, auch der FC Bayern hat beide Spieler auf der Liste. Im Anschluss an den 4:0-Testspielsieg der Münchner gegen Tottenham Hotspur dementierte Sportvorstand Max Eberl jedoch jeglichen Kontakt zu Jackson, der von den Londonern mit einem 65-Millionen-Preisschild versehen wurde: „Ich habe nie mit ihm gesprochen.“ Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das auch so bleibt.