Bayern erkundigt sich nach 65-Millionen-Stürmer

Abgesehen von Christopher Nkunku (27) beschäftigt sich der FC Bayern offenbar mit einem weiteren Angreifer vom FC Chelsea. Die Rede ist von Nicolas Jackson (24).

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Münchner sogar schon nach dem 1,87 Meter großen Stürmer erkundigt. Konkret habe sich der deutsche Rekordmeister Informationen über mögliche Transferbedingungen eingeholt.

Der Pay-TV-Sender führt aus, dass nicht nur Bayern, sondern auch Newcastle United an dem senegalesischen Nationalspieler (14 Länderspiele) interessiert ist, der von den Blues mit einem 65-Millionen-Euro-Preisschild versehen wurde. Darüber hinaus nennt das englische ‚Sky Sports‘ den AC Mailand sowie Juventus Turin als Interessenten.

Woltemade bleibt Plan A

An der Stamford Bridge steht Jackson zwar noch bis 2033 unter Vertrag, will Chelsea aber mangels Aussicht auf Spielanteile gerne verlassen. Derweil werden die Verhandlungen mit dem FCB wohl nur konkret, sollte Wunschspieler Nick Woltemade (23) nicht vom VfB Stuttgart losgeeist werden können.

Am Rande des heutigen Testspiels gegen Tottenham Hotspur kam Bayerns Sportvorstand Max Eberl gegenüber ‚Magenta‘ einmal mehr auf den Sturmhünen zu sprechen: „Wir bleiben vorerst ruhig. Wir behalten alles im Auge, was passiert.“ Eine Übereinkunft mit den Schwaben zeichnet sich aktuell angesichts der unterschiedlichen Ablösevorstellungen aber nicht ab.