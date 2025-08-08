2. Bundesliga
Hertha verkauft Kwasigroch
Hertha BSC muss künftig ohne Ersatzkeeper Robert Kwasigroch auskommen. Wie der Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, schließt sich der 21-Jährige dem katarischen Zweitligisten Al-Markhiya an.
Dort unterschreibt das Berliner Eigengewächs einen lukrativen Fünfjahresvertrag. Die Hertha kassiert dem Vernehmen nach 300.000 Euro Ablöse.
