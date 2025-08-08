Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Hertha verkauft Kwasigroch

von Lukas Hörster
3 min.
Robert Kwasigroch im Hertha-Trikot @Maxppp

Hertha BSC muss künftig ohne Ersatzkeeper Robert Kwasigroch auskommen. Wie der Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, schließt sich der 21-Jährige dem katarischen Zweitligisten Al-Markhiya an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort unterschreibt das Berliner Eigengewächs einen lukrativen Fünfjahresvertrag. Die Hertha kassiert dem Vernehmen nach 300.000 Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Markhiya
Robert Kwasigroch

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Markhiya Logo Al Markhiya
Robert Kwasigroch Robert Kwasigroch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert