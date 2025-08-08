Freiburg gibt Muslija ab

Der SC Freiburg und Florent Muslija gehen zumindest vorerst getrennte Wege. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 27-Jährige an Fortuna Düsseldorf verliehen. Für den Aufstiegsfall konnte sich der Zweitligist eine Kaufoption sichern.

Den obligatorischen Medizincheck hat der Mittelfeldakteur bereits absolviert. Am heutigen Freitag könnte Muslija schon mit der Fortuna trainieren. Der kosovarische Nationalspieler war im Januar des vergangenen Jahres vom SC Paderborn in den Breisgau gewechselt, konnte sich seither in der Bundesliga aber nie nachhaltig durchsetzen.