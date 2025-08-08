Düsseldorf schnappt sich Muslija

Florent Muslija (27) kehrt dem SC Freiburg nach eineinhalb durchwachsenen Jahren zumindest vorläufig den Rücken. Fortuna Düsseldorf gibt die Leihe des Offensivakteurs offiziell bekannt. Sollte dem Zweitligisten der Aufstieg gelingen, kann Muslija anschließend per Kaufoption festverpflichtet werden. Sportvorstand Klaus Allofs sagt: „Mit Florent Muslija bekommen wir einen gestandenen Spieler, der seine hervorragenden Qualitäten bereits in der zweiten Liga hinreichend unter Beweis gestellt hat. Wir sind glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen und von unseren Ideen überzeugen konnten.“

Der kosovarische Nationalspieler (28 Länderspiele) war erst im Januar 2024 für eine Million Euro als einer der besten Spieler der zweiten Liga vom SC Paderborn nach Freiburg gewechselt. Der Durchbruch im Breisgau war ihm nicht vergönnt, jetzt soll es im Unterhaus wieder besser laufen. Über seinen Wechsel nach Düsseldorf sagt Muslija: „Das Konzept der Verantwortlichen und welchen Anteil ich daran haben könnte, hat mir sehr gefallen. Ich möchte mit guten Leistungen dazu beitragen, dass unsere Ziele erreicht werden, und freue mich auf eine geile Stadt, super Fans und ein tolles Stadion.“