Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Zur Konkurrenz: Heuer vor Lautern-Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Jannis Heuer hat sich schick gemacht @Maxppp

Jannis Heuer (26) wechselt voraussichtlich erneut innerhalb der zweiten Liga den Arbeitgeber. Laut ‚Sky‘ steht der Innenverteidiger unmittelbar vor einem Transfer vom 1. FC Kaiserslautern zu Preußen Münster. Dem Bezahlsender zufolge handelt es sich um eine einjährige Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heuer soll sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet haben. Der Medizincheck des Abwehrspielers, der erst im vergangenen Jahr für 200.000 Euro vom SC Paderborn zu den Roten Teufeln gekommen war, sei für den heutigen Donnerstag angesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Kaiserslautern
Münster
Jannis Heuer

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Jannis Heuer Jannis Heuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert