Zur Konkurrenz: Heuer vor Lautern-Abflug

Jannis Heuer (26) wechselt voraussichtlich erneut innerhalb der zweiten Liga den Arbeitgeber. Laut ‚Sky‘ steht der Innenverteidiger unmittelbar vor einem Transfer vom 1. FC Kaiserslautern zu Preußen Münster. Dem Bezahlsender zufolge handelt es sich um eine einjährige Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heuer soll sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet haben. Der Medizincheck des Abwehrspielers, der erst im vergangenen Jahr für 200.000 Euro vom SC Paderborn zu den Roten Teufeln gekommen war, sei für den heutigen Donnerstag angesetzt.