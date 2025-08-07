Aus dem Nichts: Magdeburg schnappt sich Ghrieb

Der 1. FC Magdeburg bedient sich in der Ligue 2. Von EA Guingamp wechselt Offensivspieler Rayan Ghrieb (26) nach Magdeburg. In Frankreichs zweiter Liga sammelte der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf dem Flügel agieren kann, neun Treffer sowie zwei Vorlagen in 28 Partien.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Rayan erhalten wir einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, der mehrere Positionen links und rechts, aber auch zentral begleiten kann. Er bringt reichlich Erfahrung aus der Zweiten französischen Liga mit und wir gehen davon aus, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden und eine Verstärkung für die Mannschaft sein wird“, lässt sich FCM-Geschäftsführer Sport Otmar Schork zitieren.