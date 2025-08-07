Weg frei für Silva: BVB findet Haller-Abnehmer

Borussia Dortmund will in vorderster Front nicht mehr allein auf Serhou Guirassy (29) angewiesen sein. Wunschkandidat für die Backup-Rolle ist Fábio Silva (23) von den Wolverhampton Wanderers, dem man bereits einen unterschriftsreifen Fünfjahresvertrag vorgelegt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Sébastien Haller ist damit an der Strobelallee endgültig kein Platz mehr. Den Ivorer, der mit zehn Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern gehört, möchte man endgültig von der Gehaltsliste bekommen. Nun hat sich ein Abnehmer gefunden.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stürmer kurz vor einem Wechsel zum FC Utrecht. Eine Ablöse erhält der BVB nicht, stattdessen zahlen die Schwarz-Gelben dem 31-Jährigen sogar noch eine Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Rechtsfuß schließt sich damit ein unglückliches Kapitel. 2022 kam er als Hoffnungsträger für den Angriff für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam in den Pott, erkrankte allerdings kurz nach seiner Ankunft an Krebs und fand nie zu alter Form zurück. An Utrecht war er bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen. Nun kehrt er zurück.