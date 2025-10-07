Gisdol bei Kayserispor entlassen

Markus Gisdol muss nach nur wenigen Monaten seinen Hut beim türkischen Erstligisten Kayserispor nehmen. Vereinspräsident Nurettin Acikalin bestätigte die Trennung gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur ‚Anadolu Ajansi‘.

Erst im Sommer hatte Gisdol den Job angetreten, nach acht Spieltagen steht Kayserispor jedoch mit nur fünf Punkten auf Tabellenplatz 17. Nun ziehen die Verantwortlichen die Reißleine. Zuvor war der 56-Jährige in der Türkei bereits erfolgreich von 2023 bis 2024 bei Samsunspor tätig gewesen.