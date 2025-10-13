Inters Senkrechtstarter kostet mehr als 50 Millionen

Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Hernán Crespo, Lautaro Martínez – die Liste an Weltklasse-Stürmern, die für Inter Mailand spielten, ist lang. Mit Pio Esposito, der kürzlich bei seinem Debüt für die italienische Nationalmannschaft getroffen hatte, steht das nächste Talent bereits in den Startlöchern. Bei den Nerazzurri verspricht man sich viel von dem 1,91-Hünen.

Zwar steht Esposito bereits in den Notizbüchern mehrerer nicht genannter Topklubs, dennoch hat man den 20-Jährigen laut der ‚Gazetta dello Sport‘ intern für unverkäuflich erklärt. Mehrere Angebote im Sommer über 50 Millionen Euro lehnte Inter dem Blatt zufolge ab. Auch ein Tausch gegen Ademola Lookman (27) von Atalanta Bergamo kam für die Mailänder nicht infrage.

Erst im Frühjahr hat der Neuner bei Inter verlängert, streicht aber ein vergleichsweise geringes Gehalt von einer Million Euro ein. Am Ende der Spielzeit könnte eine Anpassung vorgenommen werden, Esposito winkt eine Gehaltserhöhung auf bis zu 2,5 Millionen Euro. Zeigt der Italiener weiter so gute Leistungen, dürfte sich auch seine Verhandlungsposition weiter verbessern. Und sein künftiger Preis 50 Millionen noch deutlich übertreffen.