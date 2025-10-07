Heidenheim: Schock-Nachricht für Conteh

Der 1. FC Heidenheim muss eine ganze Weile ohne Sirlord Conteh auskommen. Wie der Bundesliga-Klub mitteilt, riss sich der 29-jährige Flügelspieler den Außenmeniskus im rechten Knie und steht vorerst nicht mehr zur Verfügung.

Am Montag wurde der gebürtige Hamburger bereits operiert. Die genaue Ausfallzeit ist momentan noch ungewiss und richtet sich nach dem Heilungsverlauf. Gegen den FC Augsburg avancierte Conteh mit einem Tor und einem Assist beim 2:1-Sieg noch zum Matchwinner, nun ist er zum Zuschauen verdammt.