Heidenheim: Schock-Nachricht für Conteh

von Dominik Schneider
Sirlord Conteh ist super schnell @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim muss eine ganze Weile ohne Sirlord Conteh auskommen. Wie der Bundesliga-Klub mitteilt, riss sich der 29-jährige Flügelspieler den Außenmeniskus im rechten Knie und steht vorerst nicht mehr zur Verfügung.

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Sirlord Conteh wird dem FCH verletzungsbedingt fehlen ❌
Zur Meldung:

🔴🔵 #NurDerFCH
Bei X ansehen

Am Montag wurde der gebürtige Hamburger bereits operiert. Die genaue Ausfallzeit ist momentan noch ungewiss und richtet sich nach dem Heilungsverlauf. Gegen den FC Augsburg avancierte Conteh mit einem Tor und einem Assist beim 2:1-Sieg noch zum Matchwinner, nun ist er zum Zuschauen verdammt.

Bundesliga
Heidenheim
Sirlord Calvin Conteh

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Sirlord Calvin Conteh Sirlord Calvin Conteh
