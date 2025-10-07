BVB: Schlechte Aussichten bei Can

Die Rückkehr von Emre Can ist weiterhin nicht absehbar. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ droht dem 31-Jährigen „womöglich gar ein Wiedereinstieg erst im kommenden Jahr“. Seit Juli fällt der Kapitän von Borussia Dortmund aus, die genaue Diagnose ist nicht bekannt.

Zu Beginn hieß es, dass Can mit Adduktoren-Beschwerden zu kämpfen habe. Doch zuletzt kursierten Gerüchte, dass den Defensivmann eine Schambein-Entzündung außer Gefecht setzt, was Spieler und Klub aber dementieren. Dementsprechend ist völlig unklar, wann Can wieder mitwirken kann.

Chance auf Verlängerung?

Die Verletzung kommt angesichts seines auslaufenden Vertrags zur Unzeit, da er sich nicht für eine Verlängerung empfehlen kann. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte der Kontrakt zu stark reduzierten Bezügen noch einmal verlängert werden, sollte Can vollständig fit werden. Grund dafür ist das hohe Ansehen, das der 48-fache deutsche Nationalspieler in der Mannschaft und bei Trainer Niko Kovac genießt.