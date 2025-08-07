Mega-Angebot für Guirassy

In seiner ersten Saison für Borussia Dortmund sammelte Mittelstürmer Serhou Guirassy (29) herausragende 47 Torbeteiligungen in 50 Einsätzen, nachdem er vergangenes Jahr für festgeschriebene 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart losgeeist worden war.

Eine Quote, auf die selbstredend zahlreiche Vereine aufmerksam geworden sind. Darunter offenbar auch die zahlungskräftigen Vertreter aus der Wüste. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Al Hilal mit einer konkreten Offerte an Guirassy herangetreten.

Demzufolge wollte der saudische Vizemeister den Guineer mit einer Verdopplung seines jetzigen Gehalts locken. Das Angebot habe Guirassy aber umgehend abgelehnt, da er unbedingt beim BVB bleiben wolle. Sein aktueller Kontrakt besitzt ohnehin noch bis 2028 Gültigkeit.