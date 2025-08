BVB verhandelt Chukwuemeka-Transfer

Borussia Dortmund holte in diesem Sommer bislang nur Jobe Bellingham (19) neu an Bord. Gerade für die Offensive soll noch frisches Personal her. Schon längst ist bekannt, dass mit Carney Chukwuemeka ein Leihspieler aus der vergangenen Rückrunde erneut verpflichtet werden soll.

Der 21-Jährige selbst hat ebenfalls großes Interesse daran, weiterhin mit Trainer Niko Kovac zusammenzuarbeiten. Auch der FC Chelsea ist bereit, Chukuwuemka abzugeben und senkte zuletzt sogar schon den Preis auf kolportierte 25 Millionen Euro.

Dortmund geht mittlerweile wohl weitere große Schritte in Sachen Festverpflichtung. Laut einer aktuellen Meldung von Fabrizio Romano wurden Gespräche mit dem FC Chelsea wieder aufgenommen, es laufen direkte Verhandlungen der Klubs. Klar ist: Die Blues wollen keine weitere Leihe, sondern Chukwuemeka zu Geld machen.

Weitere BVB-Transfers im Gespräch

Zur Einordnung: Kommt der Rechtsfuß zurück nach Dortmund, muss das keine Absage anderer geplanter Transfers bedeuten. Die Kreativspieler Facundo Buonanotte (20/Brightom & Hove Albion) und Jadon Sancho (25/Manchester United) bleiben ebenfalls Thema beim BVB. Außerdem hat Dortmund mit Guille Fernández (17) und Rechtsverteidiger Héctor Fort (19) zwei Talente des FC Barcelona im Blick.