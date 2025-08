FC Bayern: Buchmann hat sich schon verabschiedet

Tarek Buchmann wird dem FC Bayern in diesem Sommer den Rücken kehren. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich der Innenverteidiger bereits von seinen Teamkollegen an der Säbener Straße verabschiedet hat. Den 20-Jährigen zieht es voraussichtlich zum 1. FC Nürnberg.

Dort möchte der Abwehrspieler seine Karriere wieder ankurbeln, nachdem er in den vergangenen Jahren aufgrund zahlreicher Verletzungen so gut wie gar nicht zum Einsatz gekommen war. Weil Buchmanns Kontrakt in München nur noch bis 2026 gültig ist, dürfte es auf einen festen Transfer hinauslaufen.