BVB verkündet positive Schlotterbeck-Nachricht

von Fabian Ley - Quelle: bvb.de
Nico Schlotterbeck im Dortmunder Trainingsdress @Maxppp

Nico Schlotterbeck geht den nächsten Schritt auf dem Weg Richtung Comeback. Wie Borussia Dortmund offiziell mitteilt, ist der Innenverteidiger im Zuge seiner Reha wieder ins Training mit dem Ball eingestiegen.

Fortschritt mit Ball am Fuß 📈
Schlotterbeck hatte sich im April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen, die Ausfallzeit wurde bis Ende Oktober taxiert. „Die Reha verläuft bislang absolut nach Plan. Mein Ziel ist es nach wie vor, im Oktober wieder einsatzfähig zu sein“, erklärte der 25-Jährige Anfang August.

