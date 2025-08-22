40 Millionen für die Eintracht

Bundesligist Eintracht Frankfurt kann sich über einen warmen Geldregen freuen. Wie die SGE mitteilt, wurde die Zusammenarbeit mit Indeed bis 2029 verlängert. Der ‚Bild‘ zufolge bringt der neue Vertrag den Adlerträgern insgesamt rund 40 Millionen Euro ein, etwaige Bonuszahlungen exklusive.

Die Job-Plattform ist bereits seit 2017 Hauptsponsor in Frankfurt, das sich über die kommenden Jahre damit weiter finanziell absichert. Durch die vielen Verkäufe, etwa den von Hugo Ekitiké (23), bei dem der FC Liverpool die Ablöse in Raten abbezahlt, kommt ohnehin konstant Geld in die Haushaltskasse, das Markus Krösche reinvestieren kann.