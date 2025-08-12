Ex-Stuttgarter nach Nürnberg?

Ein Ex-Stuttgarter könnte womöglich bald beim 1. FC Nürnberg anheuern. Wie die Franken bekanntgeben, darf sich derzeit Alexis Tibidi als Probespieler im Training für einen Vertrag empfehlen.

Zuletzt war der 21-jährige Linksaußen für den LASK aktiv, ist nun aber vereinslos. In der Vergangenheit trat Tibidi neben dem VfB Stuttgart unter anderem auch für die Reserve von Manchester City gegen den Ball.