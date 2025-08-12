Menü Suche
Kommentar
Die Bayern-Wunschelf: Reicht das für ganz oben?

Beim FC Bayern München ist in diesem Sommer richtig was los: Viele Spieler sind weg, einige schon da – und weitere Neuzugänge könnten kommen. Wird der Rekordmeister gut gewappnet sein für die hohen Ansprüche an der Säbener Straße?

von Die Redaktion
1 min.
Der FC Bayern geht mit neuem Personal ins Rennen @Maxppp

Es ist nicht alles glatt gelaufen in diesem Transferfenster. Sportvorstand Max Eberl hat einige harte Körbe kassiert. Florian Wirtz und Nico Williams lassen grüßen. Trotzdem haben die Bayern wie immer eine starke Truppe. Die Meisterschaft ist natürlich wieder mal fest eingeplant, aber auch den Pokal und die Champions League will man nach vielen Jahren endlich mal wieder gewinnen.

An diesem Anspruch müssen sich die Bayern messen lassen. Unsere Kollegen von Kick11 haben sich die Wunschelf des FC Bayern mal genauer angeschaut und stellen sich die Frage: Reicht das für ganz oben?

Bundesliga
FC Bayern
Luis Díaz
Nick Woltemade
Jonathan Tah
Rafael Leão

Top-Kommentare
