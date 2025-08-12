Die Bayern-Wunschelf: Reicht das für ganz oben?

Es ist nicht alles glatt gelaufen in diesem Transferfenster. Sportvorstand Max Eberl hat einige harte Körbe kassiert. Florian Wirtz und Nico Williams lassen grüßen. Trotzdem haben die Bayern wie immer eine starke Truppe. Die Meisterschaft ist natürlich wieder mal fest eingeplant, aber auch den Pokal und die Champions League will man nach vielen Jahren endlich mal wieder gewinnen.

An diesem Anspruch müssen sich die Bayern messen lassen. Unsere Kollegen von Kick11 haben sich die Wunschelf des FC Bayern mal genauer angeschaut und stellen sich die Frage: Reicht das für ganz oben?